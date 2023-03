Dopo la separazione consensuale tra Conte e il Tottenham, l'allenatore salentino ha creato molti rumors sul suo futuro. L'idea più "romantica" è un possibile ritorno in Serie A: tra Inter, Juve e la nuova opzione legata alla Roma.



IL TRIANGOLO - Come scrive il quotidiano La Repubblica, una panchina che stuzzicherebbe l'ex Spurs sarebbe il PSG, dato che Galtier, molto probabilmente, non verrà confermato alla guida dei parigini. Però, dalle ultime indiscrezioni, ci sono anche altri nomi che potrebbero intrecciarsi a quello di Conte. Nasser Al-Khelaifi nei giorni scorsi è stato avvistato a Roma e oltre allo Special One nel suo dossier ci sarebbe anche Roberto Mancini. Per Mourinho e il ct azzurro, il Messaggero scrive che ci sarebbero stati già dei sondaggi da parte del presidente del club, considerando le difficoltà per arrivare a Zinedine Zidane.