Dopo l'arrivo di Griezmann, ora il Barcellona vuole stringere per il ritorno di Neymar. L'attaccante ha già comunicato di voler lasciare il Psg e non si è presentato al ritiro della squadra, ma manca l'accordo tra club. Secondo il quotidiano Sport, la chiave potrebbe essere l'inserimento di Clement Lenglet nell'affare, giocatore gradito a Tuchel. Ma Valverde non vorrebbe far partire il difensore, soprattutto con de Ligt ormai in direzione Juventus.