Hugo Ekitike, nuovo attaccante del Paris Saint-Germain, ha parlato al quotidiano Le Parisien:



"Perché dovremmo vivere con complessi di inferiorità? Hanno avuto tutti una carriera incredibile, sono tutti grandi campioni. Ma anche loro hanno cominciato dal basso, non sono diventati grandi giocatori dall'oggi al domani. C'è stato un momento nella loro carriera in cui non avevano vinto nemmeno un titolo, come me. Quindi mi ritengo fortunato ad essere nel posto giusto e con i giocatori giusti per crescere e migliorare".