Intervenuto in conferenza stampa, il terzino del PSG Alessandro Florenzi ha parlato anche dei prossimi gironi di Champions League e della possibilità di incrociare squadre italiane: "L'Atalanta è molto aggressiva, trasformata dall'arrivo di Gasperini in panchina e nella scorsa stagione ha dato fastidio a molte squadre. La Lazio è trascinata da un grande bomber come Immobile, ma se dovessi scegliere eviterei l'Inter: hanno fatto un grandissimo mercato, rinforzando una rosa che era già molto forte".