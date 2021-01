Dopo Sergio Rico, un altro giocatore del Paris Saint-Germain è stato vittima di un furto in casa: come riportato da L’Equipe, l’ex Inter Mauro Icardi è stato derubato nella sua abitazione a Neuilly-sur-Seine sabato 30 gennaio. Il giocatore si trovava in trasferta con la squadra a Lorient ed è stato poi avvisato dai suoi domestici: per i malviventi bottino ricco: sottratti gioielli, orologi e abiti di lusso per un valore di 400mila euro.