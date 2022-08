Christophe Galtier fa il punto sul mercato del Paris Saint-Germain. L'allenatore dei campioni di Francia ha dichiarato in conferenza stampa: "Prenderemo un altro attaccante, Kalimuendo andrà al Rennes e stiamo cercando di trovare una soluzione con Mauro Icardi. Keylor Navas non vuole fare il secondo portiere dietro a Donnarumma, so che ci sono dei club interessati".



Il portiere ex Real Madrid interessa al Napoli, mentre il Monza sogna di riportare in Italia l'attaccante argentino ex Inter.