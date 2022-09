Il tecnico del Psg Christophe Galtier è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 con il Lione, esaltando l'azzurro Marco Verratti: "È nel nostro campionato da dieci anni. È uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Quando non c'è la squadra non è la stessa. È ad un livello incredibile. È un giocatore molto presente nel recuperare palloni. Ha un livello eccezionale".