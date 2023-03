Christophe Galtier, tecnico del PSG, è intervenuto a Canal+ dopo la sconfitta con il Bayern Monaco, costata l'eliminazione dalla Champions League ai parigini: "È una grande delusione, ma dobbiamo affrontarla e accettarla. C'è molta delusione nello spogliatoio. Non so se è una lezione da imparare, ma c'è molta frustrazione. Se avessimo segnato per primi sarebbe stato diverso, ma non l'abbiamo fatto. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, sentivamo di poter eguagliare la prestazione dei nostri avversari, ma noi abbiamo sprecato le nostre occasioni. Abbiamo concesso un gol stupido. Sì, c'era pressione da parte del Bayern, ma a volte non devi vergognarti di giocare lungo per superare il pressing".