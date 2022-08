Nel corso della lunga conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Lille l'allenatore del PSG, Christophe Galtier non ha chiuso al 100% alla partenza di Neymar.



SORPRESE - "Ci sono sempre molte sorprese nella finestra di mercato. Io non ho mai sentito che aveva chiesto di andarsene. Si allena bene, si comporta bene. Non mi dà la sensazione di un giocatore in stand-by. Certo, la finestra di mercato rimane la finestra di mercato...".