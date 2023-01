Christophe Galtier, tecnico del Psg, ha parlato ai microfoni di beIN Sports dopo la vittoria per 7-0 in Coppa di Francia, contro la favola Pays de Cassel, squadra di sesta divisione: 7-0 per i parigini. L’allenatore del club francese ha anche parlato del mercato, con riferimento alla situazione di Milan Skriniar: "Non posso dire se verrà quest'inverno, quest'estate. È un giocatore seguito da molto tempo. Pensavamo di averlo già quest’estate".



ALTRE OPERAZIONI - "Vedremo sul piano offensivo se avremo un giocatore per sostituire Sarabia, magari un altro profilo".