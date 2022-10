Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima partita del PSG, l'allenatore, Galtier, ha glissato sull'ennesima domanda di mercato legata al possibile acquisto, a gennaio, del centrale dell'Inter, Milan Skriniar.



"Skriniar a gennaio? Non è il periodo per parlarne, ora ci sono tante partite con una posta in palio sempre alta. Quindi non parlerò della finestra di mercato invernale"