PSG, gli ultras omaggiano Mbappé: 'Figlio della periferia parigina, sei diventato leggenda'

Fischiato da una parte del Parco dei Principi, festeggiato e omaggiato dagli ultras. Nel giorno della sua ultima partita in casa, Kylian Mbappé ha ricevuto un altro gesto d'affetto della tifoseria più calda del Psg, il virage Auteuil e Collectif Ultras Paris. A quindici minuti dall'inizio della sfida contro il Tolosa la curva ha srotolato". Mbappé ha abbandonato il riscaldamento ed è andato a prendersi l'abbraccio dei tifosi.

Venerdì scorso, con un messaggio sui suoi canali social, Mbappé aveva detto addio al Psg, dopo sei anni e oltre 250 gol in poco più di 300 partite. Lo attende il Real Madrid, del quale dovrebbe diventare il nuovo numero 9. L'accordo è di cinque anni, fino al 2029, Mbappé sarà il giocatore più pagato della rosa anche se il suo stipendio non sarà in linea con quello che percepisce in Francia, ovvero 72 milioni di euro lordi a stagione, oltre 30 netti, più il bonus alla firma di 180 milioni e premio fedeltà (70 milioni per non aver fatto la valigia nell'estate 2023). Mbappé guadagnerà circa 20 milioni di euro netti all'anno più bonus legati ai risultati personali e di squadra.

In estate potrebbe arrivare il primo problema per i blancos, visto che lin programma dal 26 luglio all'11 agosto. Emmanuel Macron, presidente della Repubblica su X, ha iniziato a fare pressione:ha dichiarato in un video in cui rispondeva alle domande degli internauti sull'Europa. "Non ho commenti particolari" sull'annunciata partenza dell'attaccante dei Blues verso il Real Madrid, ha aggiunto.