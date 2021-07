è subito decisivo per il PSG che oggi in amichevole ha battuto l'Orleans 1-0 proprio grazie a un suo gol. Intervenuto ai microfoni di BeIN Sports l'ex Inter ha parlatp dello stato di forma della sua nuova squadra e dell'impatto con la realtà Paris Saint-Germain:stiamo recuperando bene per la gara di martedì contro il Siviglia. Speriamo di ottenere un primo trofeo la prossima settimana contro il Lille nel Trophée des Champions.