Achraf Hakimi lascia l'Inter e passa al PSG, le prime parole dell'esterno al sito del club parigino: "Mi sento molto orgoglioso oggi. Dopo le mie esperienze in Spagna, Germania e Italia, il Paris Saint-Germain mi offre l'opportunità di scoprire un nuovo campionato sotto i colori di uno dei club più prestigiosi del mondo. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e sentire lo straordinario fervore che regna al Parco dei Principi. Condivido le stesse altissime ambizioni con lo staff e i giocatori e farò di tutto per dare al mio club ciò che si aspetta da me".