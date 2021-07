Un assist nella prima partita col Paris Saint-Germain, vinta agilmente contro il Le Mans. Ora, però, arriva una brutta notizia per Achraf Hakimi, laterale destro, pagato 60 milioni più bonus dal Psg per strapparlo all’Inter: l’ex nerazzurro, infatti, come riporta L'Equipe, è risultato positivo al coronavirus.





Niente amichevole contro lo Chambly, oggi in scena al Camp des Loges, aperta ancora da un gol di Icardi, per l’esterno ex Real Madrid e Borussia Dortmund, tra i fiori all’occhiello della campagna rafforzamento del Psg, che ha puntato anche su Gigio Donnarumma e Sergio Ramos.