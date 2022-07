Il centrocampista del Psg, Ander Herrera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cadena Cope: "Sappiamo che alla stampa piace molto parlare del PSG e so come funziona. Ad ogni finestra di mercato esce il mio nome ma non cambia nulla. Sono felice a Parigi e l'idea è di restare qui. I miei amici mi raccontano quello che sta succedendo sui media e leggo molte cose che alla fine non accadono. Capisco che non ci sono notizie tutti i giorni, quindi la stampa deve fare supposizioni. L'obiettivo principale per noi è continuare a dominare il campionato francese. E logicamente il sogno è la Champions, ma non sarebbe giusto farne un obbligo".