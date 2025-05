PSG, i convocati di Luis Enrique per la finale di Champions con l'Inter

Getty Images

L'attesa sta per finire. Ilsi prepara ad affrontare l'nell'ultimo atto della Champions League a Monaco di Baviera. In vista del calcio d'inizio della sfida, in programma per sabato 31 maggio alle ore 21, l'allenatore dei pariginiha diramato la lista dei convocati.Di seguito l'elenco completo:Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Senny Mayulu, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo, Matveï Safonov, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, Arnau Tenas, Joao Neves.