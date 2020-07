Mauro Icardi, attaccante del PSG ex Inter, parla a Le Parisien anche di Edinson Cavani e Thiago Silva, che non rinnoveranno il contrario col club parigino.



SU CAVANI E THIAGO SILVA - "Mancato rinnovo? È una loro decisione. Ci sono giocatori che hanno concluso il contratto al 30 giugno, altri che l'hanno esteso. Nessuno si aspettava questa situazione senza precedenti e ci siamo dovuti adattare. Se gli mancherò? Ovviamente. Con Edi abbiamo un buon rapporto dentro e fuori dal campo. È un uomo eccezionale, sicuramente ci mancherà".



EREDITARE IL 9 DA CAVANI - "Non ho parlato con il club. Finirò la stagione con il numero 18, vedremo la prossima stagione".