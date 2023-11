Il PSG ha da poco diramato un comunicato sulle condizioni di Warren Zaire-Emery, vittima di un problema alla caviglia durante la vittoria della Francia su Gibilterra. Il giocatore rimarrà a riposo fino alla sosta invernale - quindi salterà le sfide contro Monaco, Le Havre, Nantes, Lille e Metz - per rientrare alla ripresa del campionato, fissata per il 13 gennaio.



IL COMUNICATO - "Vittima di una distorsione di media entità alla caviglia destra, Warren Zaire-Emery rimarrà in cura fino alla pausa invernale."