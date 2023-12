Negli scorsi giorni il PSG aveva messo nel mirino il talento classe 2005 del Corinthians Gabriel Moscardo. Dalla Francia si parlava di affare in dirittura d'arrivo, ma il presidente del club brasiliano ha alzato muro: "Non sono un venditore. Il nostro giocatore sarà almeno il nostro terzo best seller. È un ragazzo di 18 anni e in crescita. Maturerà ulteriormente tanto da poterlo vendere a tre o quattro volte di più del suo valore attuale".