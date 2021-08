Un tweet che accende il mercato. Quello di ​Khalifa Bin Hamad Al-Thani, membro della famiglia Al Thani, che controlla il Paris Saint-Germain, il quale ha postato un'immagine di Messi e Ronaldo con la maglia del club parigini e il commento "Forse". E' la conferma che qualcosa si sta muovendo, a fari spenti, che il Psg sta valutando l'arrivo dalla Juventus del portoghese in caso di addio di Mbappè. ​​Khalifah Bin Hamad Al-Thani è lo stesso che il 6 agosto scorso aveva confermato via twitter la fumata bianca con l'entourage di Lionel Messi: "Le trattative sono ufficialmente concluse. Più tardi l'annuncio".



INDIZI - A una settimana dalla fine del mercato gli indizi iniziano a essere molti: la scelta di Ronaldo di partire dalla panchina contro l'Udinese, l'accelerata del Real Madrid per Mbappé, che lascerebbe libero il numero 7, il preferito di CR7, le grandi manovre di Mendes, che ha continui contatti con Leonardo. Il Psg sogna Ronaldo con Messi, un colpo storico.