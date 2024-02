PSG: il futuro di Xavi Simons

Visto l’addio ormai certo di Kylian Mbappé, il Paris Saint-Germain pensa al futuro prossimo e vuole valorizzare i giovani che ha in casa. Uno di questi è Xavi Simons, ora in prestito al Lipsia e protagonista in Germania vista l’ottima stagione che sta disputando. Il futuro dell’olandese sembra più vicino ai parigini, lo riporta Fichajes.



I DETTAGLI - Il PSG può infatti attivare una clausola da 6 milioni di euro per riportare in Francia il calciatore. Questa clausola vale solo per i francesi ed è attivabile soltanto a luglio. Sembra quindi che il Psg voglia puntare forte su di lui per l’immediato futuro. In stagione in Bundesliga l’olandese classe 2003 ha disputato 21 partite segnando 6 gol e fornendo 7 assist, oltre ad avere giocato 7 partite di Champions League condite con 2 gol e 2 assist. Il talento olandese vista la sua duttilità potrebbe sicuramente tornare utile ai parigini.