La Parigi calcistica si è svegliata con un solo pensiero in testa:. L'attaccante francese era atteso oggi nel nuovo centro sportivo di Poissy per la ripresa degli allenamenti con ile non ha tardato:, per preparare la nuova stagione agli ordini di. Anche se il suo futuro in realtà è tutt'altro che definito.: 10-14 giorni, tanto aveva Mbappé per decidere se tornare indietro sulla. Ad oggi, però,e Kylian si è presentato regolarmente a Poissy dando seguito a quanto aveva già annunciato, ossia voler giocare all'ombra della Tour Eiffel rispettando l'ultimo anno di contratto rimasto, per poi lasciare a parametro zero. Tutto quello che la proprietà qatariota vuole scongiurare, con l'obiettivo, seppur complicato, di trovare una soluzione nelle prossime ore,. Una missione estremamente difficile per Campos e Al-Khelaifi, le posizioni delle due parti restano rigide e in Francia non escludono che da Doha possano anche arrivare decisioni pesanti per provare a forzare la mano, come. D'altronde l'obiettivo è di regalarsi un nuovo attaccante, con il nome diche ha agitato le ultime ore con tanto di minacce degli ultras parigini al giocatore della- Le vie d'uscita per questa situazione sono note. Da una parte c'è lacon qualche club che ha timidamente sondato il terreno come il, dall'altra c'è il grande sogno di Kylian, ill'anno scorso accarezzato e poi respinto. Florentino Perez è stato chiaro e ha chiuso la porta a follie, dopo aver già investito sudopo l'addio di Karim Benzema ed è un dettaglio che lascia la porta aperta alla fantasia dei blancos. Le prossime ore saranno cruciali per capire se vi siano margini per aprire un canale: Mbappé torna ad allenarsi con il PSG, in attesa di sviluppi.