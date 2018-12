Dopo i novanta minuti in panchina nel primo stop in campionato da parte del Psg, il malessere di Cavani è aumentato, tanto da finire in prima pagina su L'Equipe. Si è parlato a lungo di una possibile rottura dell'uruguayano con il club parigino. L'anno scorso il clima nello spogliatoio, anche a causa sua, era molto teso, il rapporto con i brasiliani Dani Alves e Neymar in particolar modo, non è mai stato roseo, specie con quest'ultimo, dove in una recente amichevole, si sono affrontati con le loro rispettive nazionali, avendo un vistoso battibecco, dopo uno scontro di gioco.



IL RAPPORTO CON TUCHEL - Al centro dei suoi malumori, adesso, si trova Tuchel, attuale allenatore del Paris Saint-Germain che più volte l'ha lasciato in panchina, tra Champions e Ligue1. Spesso l'allenatore tedesco, ha giustificato le assenze del proprio numero nove dagli undici titolari con un "defaticamento post mondiale", ma ora sembrerebbe più una scelta tecnica.



FUTURO AZZURRO - Il malessere di Cavani potrebbe diventare una ghiotta opportunità per tutte le big europee, sicuramente il Napoli di Ancelotti, che ha allenato Cavani proprio al Psg, ci farà più di un pensiero per la prossima estate, avendo dalla sua, la volontà mai nascosta dell'attaccante uruguaiano, di voler tornare a vestire la maglia azzurra.