Amine Gouiri ha stregato il PSG, ma il Nizza non intende privarsene. Lo conferma il presidente Jean-Pierre Rivière a Prime Sport Video: "Se Gouiri resterà qui la prossima stagione? Per me non c'è discussione. Per me Amine è un giocatore importante che vuole crescere con il nostro club. Spero che questa stagione ci permetterà di offrirgli opportunità per crescere con noi. Ma per noi non c'è discussione".