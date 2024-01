PSG, il Real Madrid si muove per Mbappé

La telenovela di Kylian Mbappé sembra non finire mai. Il francese è l'obiettivo numero uno di Florentino Perez per la prossima stagione, ma ora arrivano nuove indiscrezioni da L’Equipé. Il Real Madrid, conscio del fatto che il destino del giocatore del PSG sia nelle sue mani, vuole che un possibile accordo con i Blancos venga messo per iscritto, nero su bianco.