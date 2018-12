Timothy, giovane attaccante del, e figlio di George, ex stella di, annuncia il suo addio su Instagram: "Io e la mia famiglia abbiamo preso la decisione di andare in prestito a gennaio. Voglio ringraziare i tifosi per il loro costante supporto, così come lo staff tecnico e i miei compagni di squadra, che mi hanno sempre fatto sentire parte del gruppo. Questi pochi mesi sono stati grandi, anche se non ho giocato molto, ho avuto opportunità a inizio stagione che mi hanno aperto molte porte ora".