Sono ore di grande apprensione in Spagna ed in Francia - essendo un giocatore di proprietà del Paris Saint-Germain - per il portiere Sergio Rico. Reduce dalla trasferta di ieri sera a Strasburgo, che ha consegnato il titolo alla formazione di Galtier, l'ex numero uno del Siviglia si trovava in permesso proprio nella città andalusa questa mattina, quando è stato vittima di un incidente a cavallo dalle gravi conseguenze.



Secondo le ricostruzioni che arrivano dalla Spagna, l'animale sul quale si trovava Sergio Rico è stato urtato da un altro cavallo imbizzarito e, nella caduta, il giocatore ha riportato un forte trauma cranico e ha perso conoscenza. Immediato l'intervento d'emergenza del personale medico ed il trasporto in eliambulanza presso l'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia, dove Sergio Rico si trova ricoverato in condizioni considerate molto gravi.