L'estate 2018/19 non sarà un'estate di spese folli per il Paris Saint Germain. Il club parigino, che la scorsa estate si è assicurato in un colpo solo le prestazioni di Neymar per 222 milioni e Mbappè per 180 (ufficialmente in prestito con riscatto) proprio per queste maxi-operazioni è finita sotto la lente d'ingrandimento della Uefa che, sotto la pressione di numerosi altri club internazionali, ha pronte nuove sanzioni.



FAIR PLAY FINANZIARIO - Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, i conti in casa PSG non tornano. Le spese sono state eccessive e non sono state pareggiate dagli introiti e dall'ingresso di altre sponsorizzazioni. Secondo il quotidiano francese entro fine anno arriveranno nuove sanzioni per la violazione del Fair Play Finanziario e, essendo il club francese recidivo, si preannunciano molto pesanti.



MERCATO FRENATO - Niente più spese folli e rosa nuovamente ridotta, ma soprattutto, un potenziale mercato estivo estremamente ridimensionato. Prima si cede, con Cavani, Di Maria, Pastore, Meunier e Rabiot pronti a dire addio e i sogni di mercato che, ora, si stanno lentamente spegnendo. Niente colpi Dybala e Pogba, sicuramente troppo onerosi, ma potrebbero complicarsi anche le trattative già impostate con il Milan per Donnarumma e con la stessa Juventus per Alex Sandro. Operazioni che i rossoneri e bianconeri erano disposte a portare avanti, ma a cifre importanti, superiori ai 50 milioni. Cifre che ora il PSG non potrà più pensare di spendere a cuor leggero.