Cambio della guardia tra i pali della porta del Paris Saint-Germain. Il club campione di Francia ha salutato Gianluigi Buffon dopo una sola stagione e sta cercando un nuovo estremo difensore. Nelle ultime ore si era fatto il nome di Keylor Navas come grande obiettivo dei parigini. Un colpo che taglierebbe fuori la Juventus, accostata al giocatore del Costarica in uscita dal Real Madrid. Tuttavia, il PSG sta valutando anche l’ipotesi David De Gea. Il portiere spagnolo potrebbe lasciare il Manchester United ed i francesi lo coprirebbero d’oro pur di averlo in squadra. Una mossa che potrebbe rivelarsi un aiuto alla Juve per affondare il colpo per Navas. A meno che non si decida di puntare ancora sulla coppia collaudata Szczesny-Perin.