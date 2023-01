Due volte ko in questo 2023, il Psg si ritroverà domani a disputare una partita amichevole contro le stelle di Al Nassr e Al-Hilal. L'attesa è tutto per lo scontro tra Messi e Ronaldo, anche se in casa parigina l'aria non è delle più tranquille come ha fatto intendere l'allenatore Christophe Galtier: 'Ci serve consapevolezza, possiamo trovare mille scuse ma dobbiamo capire che il Mondiale è terminato".