In Francia si discute sul caso Idrissa Gana Gueye. Il centrocampista del PSG ha saltato il match di sabato sera contro il Montpellier: l’ex Everton ha viaggiato con il club parigino, ma era assente dalla rosa a disposizione di Mauricio Pochettino, il quale ha rivelato che il giocatore non era infortunato ma non ha giocato per motivi personali.



NO ALLA MAGLIA ARCOBALENO - Secondo quanto riportato dai media francesi, il senegalese non è sceso in campo perché non voleva indossare la maglia con la bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBT e iniziativa per la "Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia" del 17 maggio. I quotidiani francesi L’Équipe e Le Parisien hanno sottolineato che Gueye era assente nella giornata delle maglie arcobaleno anche la scorsa stagione. RMC Sport non ha dubbi e afferma che l’assenza di Gueye è stata effettivamente dovuta al suo rifiuto di indossare una maglia con la bandiera arcobaleno.