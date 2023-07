La guerra tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain continua. Mentre la squadra di Luis Enrique si esibisce in Giappone, l'attaccante francese si allena a Poissy in Francia, escluso dalla tournée asiatica dopo la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e i sospetti di un accordo già raggiunto con il Real Madrid per il futuro.



Una decisione che ha scatenato la rabbia dei tifosi giapponesi, accorsi a vedere il PSG proprio per vedere dal vivo Mbappé. "Penso che molte persone si siano sentite derubate e questo è scandaloso", racconta a RMC Sport Nora, una fan arrivata da Taiwan per seguire il campione francese. "In primo luogo non possiamo ottenere un rimborso e in secondo luogo non abbiamo modo di esprimere la nostra rabbia. È frustrante per coloro che sono venuti a vedere Kylian Mbappé". Le fa eco Haruki: "Poteva avvisarci. Non ho capito perché Mbappé non c'è. Ho visto sui social che era per un problema contrattuale".