PSG-Inter: formazioni, dove vedere in tv e streaming la finale di Champions League

(sabato 31 maggio 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è la finale dellaA Monaco di Baviera in Germania arbitra il romeno, assistito dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi con il portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro quarto uomo e il suo connazionale Bruno Miguel Alves Jesus assistente di riserva, al Var gli olandesi Dennis Johan Higler e Paulus van Boekel assistiti dal romeno Catalin Sorin Popa.: Paris Saint-Germain - Inter.: sabato 31 maggio 2025.: 21.00.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui PSG-Inter, finale di Champions League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport e in chiaro su Tv8.: Sky Go e NOW.Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Entrambi gli allenatori hanno a disposizione tutte le rose al completo. Inzaghi recupera Pavard e Lautaro, dall'altra parte Luis Enrique ha un unico dubbio di formazione tra Doué e Barcola.Sky Sport è la casa della Champions League 2024/2025. Paris Saint-Germain - Inter è visibile in chiaro su Tv8 e a pagamento sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.Anche per quanto riguarda lo streaming, è Sky l'emittente attraverso cui si possono guardare 185 delle 203 partite della Champions League 2024/2025. Paris Saint-Germain - Inter è visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'alternativa è offerta da NOW: bisogna acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.

La telecronaca di Inter-Barcellona è affidata a Fabio Caressa, con commento tecnico di Beppe Bergomi.