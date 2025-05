Psg-Inter, i nerazzurri in finale di Champions League con la maglia gialla: il motivo e i precedenti

GETTY

che, il prossimo 31 maggio, scenderà in campo nella finale contro il, che invece è alla ricerca del primo trionfo in questa competizione. E per fare ancora la storia i nerazzurri si vestiranno diL’Inter d’altronde da sorteggio giocheràe dunque non potrà sfoggiare la sua divisa principale, quella. Opposta invece la situazione per i parigini che giocherannocon il completoche è a loro consono e che mal si adatta ai colori, simili, dell’Inter. Inevitabile quindi che si optasse per un’altra delle maglie a disposizione di Lautaro Martinez e compagni, quellaper l’appunto.

Colori sgargianti anche per i portieri, due annunciati protagonisti della sfida e due tra i migliori giocatori dell’intera competizione.Non sarà ovviamente la prima volta che l'Inter indosseràI precedenti, anzi, raccontano di unquando i nerazzurri si sono vestiti di giallo., cui devono aggiungersi però due note dolenti del percorso interista di quest'anno. L'Inter era infatti in giallo quando, a inizio campionato, ha, perdendo due punti che alla fine potrebbero rivelarsi molto importanti. E la stessa divisa era indossata dai campioni d'Italia in carica nelladove una rovesciata diha messo i bastoni tra le ruote alla formazione di Inzaghi e gli ha rifilato una sconfitta cocente.

Monza 1-1Udinese 2-3Venezia 1-0Lazio 0-6Cagliari 0-3Sparta Praga 0-1Genoa 1-0Feyenoord 0-2Bologna 1-0 (persa)Opportuno aggiungere infine comeche poi si aggiudicò la coppa. E sempre la divisa nerazzurra era stata quella prescelta nelle altre finali dei nerazzurri, compresa l'ultima vincente,fatta eccezione per quella delquando lasfoggiò unna maglia bianca con due strisce orizzontali sul petto.