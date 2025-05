AFP via Getty Images

PSG-Inter, Bisseck entra e si fa male: la sua finale dura soltanto otto minuti

Alessandro Miglio

39 minuti fa



Problema per Yann Aurel Bisseck nella finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter: il difensore nerazzurro si è infortunato alla gamba destra in un allungo verso la porta francese.



UNA PARTITA SFORTUNATA - Entrato al 54’ al posto di Pavard, recuperato all’ultimo da Inzaghi, Bisseck è riuscito a rimanere in campo soltanto per otto minuti. Il problema fisico che ha accusato ha costretto l’allenatore dell’Inter a effettuare un’altra sostituzione, inserendo Darmian. Nelle prossime ore lo staff medico valuterà l'entità del suo infortunio.