Getty Images

. Una partita storica, indimenticabile, che può cambiare le sorti di una stagione, di un club, di un’intera carriera. Un privilegio ottenuto dall’Inter che si giocherà la possibilità di conquistare la sua quarta Coppa dei Campioni, dopo lo straordinario successo di San Siro contro il Barcellona. Nella prima edizione del nuovo format, dunque,. E la novità è che, come ricorda anche Calcio&Finanza,

Da cosa deriva questa occasione? Dalle normative AgCom. Nella corrente stagione, tutti i diritti di trasmissione della Champions League sono nelle mani di Sky (con ben 185 partite su 203) e Amazon (che seleziona le migliori 18 partite del mercoledì), ma ci sarà comunque l’eccezione della finale visibile in chiaro.

. L’AgCom, infatti, è chiara sotto questo aspetto: “L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari". Al punto “e” di questa lista si trovano “”.

Rimane da capire quale sarà il canale in chiaro che ospiterà la partita dell’Inter contro la vincente dell’altra semifinale fra Arsenal e PSG., scrive Calcio&Finanza,Nel suo regolamento, l’Agcom aggiunge: “Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi di cui al comma 1 vengano acquisiti da un’emittente non qualificata (a trasmettere in chiaro, ndr), questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all’Autorità, la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste. Qualora nessuna emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni”.