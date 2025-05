PSG-Inter la finale di Spinelli: il segreto di Sommer e di Donnarumma

che ci stanno accompagnando nell'avvicinamento a, finalissima di Champions League che questa sera a partire dalle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera consegnerà alla storia del calcio uno dei due club,con la maglia da gioco ma che, per entrambe le squadre, è ed è stato un fattore importantissimo.Un uomo che spesso e volentieri è rimasto nell'ombra, ma che rappresenta il segreto di due calciatori che saranno protagonisti indiscussi della gara:

Spinelli è uno dei preparatori dei portieri più rinomati d'Europa. Non lo diciamo noi, ma gli stessi addetti ai lavori che studiano il suo metodo e che provano a replicare i suoi allenamenti. In campo, da calciatore a Saronno, era soprannominato "The Wall" oggi il suo soprannome è "il mago". Innovativi sono gli strumenti che utilizza per migliorare reattività e percezione "campionando" movimenti, strumenti, esercizi da altri sport come basket, tennis e pallamano.Nella sua carriera da allenatore ha lavorato davvero coi migliori. La partenza al Genoa con Gasperini, poi Conte l'ha voluto in Nazionale e al Chelsea. Quindi il ritorno in Nazionale con Ventura e il passaggio al PSG con Tuchel, Pochettino e Galtier. Infine l'approdo all'Inter, nel 2023, con Simone Inzaghi. Fra i pali ha incontrato talenti come

Per far capire quanto Spinelli sia apprezzato basta tornare alle p. Il portiere genoano ne parlò come un padre: "Uno dei preparatori migliori al mondo. Un padre che ha si è preso cura del mio talento portandomi ad alti livelli. Mi ha insegnato a lavorare duro". Quello belga lo definì: "L’uomo dal tocco magico. Con lui ho migliorato la velocità dei tuffi, sono molto più rapido"La prima volta che lo "allenò" fu nel 2013, quando allenava i portieri del Genoa dove giocava il fratello Antonio.. Spinelli allenò poi concretamente Donnarumma nel 2016, in nazionale quando Gigo aveva ancora soltanto 17 anni. Poi i due si ritrovarono anche a Parigi, due anni di lavoro fra il 2021 (anno in cui arrivò la vittoria degli Europei) e il 2023. I due si sentono ancora tutti i giorni, lo ha rivelato Donnarumma proprio dopo la vittoria da protagonista nella semifinale di Champions:Con Sommer ha iniziato a lavorare due anni fa con il compito di non far rimpiangere Onana. Nonostante il portiere svizzero sia già arrivato a Milano in una fase della sua carriera di grande maturità in una recente intervista non ha lesinato parole di elogio e di stima per il suo preparatore:- Cosa manca oggi a Gianluca Spinelli? Paradossalmente il suo lavoro è servito a far vincere tanto ai portieri che ha allenato, ma non ad ampliare la sua bacheca personale.Sommer contro Donnarumma, la finale è una questione personale.