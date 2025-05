PSG-Inter, la MOVIOLA LIVE: regolari i due goal del PSG, Acerbi rischia il rigore

Getty Images

in scena questa seraè laA Monaco di Baviera, in Germania, arbitra il romeno Istvan, assistito dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi con il portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro quarto uomo e il suo connazionale Bruno Miguel Alves Jesus assistente di riserva, al Var gli olandesi Dennis Johan Higler e Paulus van Boekel assistiti dal romeno Catalin Sorin Popa.Di seguito gli episodi arbitrali della finale, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:- Acerbi spinge Marquinhos su corner del PSG, rischiando di commettere rigore.

Pacho salva il corner con la palla che non è uscita e da lì nasce l'azione del 2-0 parigino.- Gomitata involontaria in salto di Dumfries a Nuno Mendes, l'olandese rischia il giallo.- Pacho sbilancia Dumfries in modo falloso, era punizione dal limite per l'Inter.! Filtrante per Doué; che serve Hakimi davanti a Sommer: palla in rete, la posizione dell'ex Rennes è regolare.3' - Lieve manata di Doué a Calahnoglu al limite dell'area dell'Inter: per Kovacs è fallo.