Paris Saint-Germain - Inter (calcio d'inizio alle ore 12 in diretta su Dazn) è un'amichevole pre-campionato che si gioca a Tokyo in Giappone. In attesa dell'arrivo di Scamacca dal West Ham, Simone Inzaghi testa la nuova coppia d'attacco Lautaro-Thuram contro Skriniar, mentre l'altro grande ex Hakimi dovrebbe partire dalla panchina con Verratti, Fabian Ruiz, Renato Sanches e Neymar. Ancora assente Mbappé. Per il resto, rispetto al pareggio per 1-1 con l'Al-Nassr di Brozovic, tornano titolari Darmian, Acerbi e Dimarco insieme a Cuadrado.



LE PROBABILI FORMAZIONI



PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Skriniar, Danilo Pereira, Kurzawa; Vitor Ferreira, Ugarte, Ndour; Soler, Ekitike, Asensio. All. Luis Enrique.



INTER (3-5-2): Stankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.