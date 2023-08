(calcio d'inizio alle ore 12 in diretta su Dazn e Sky) è un'amichevole pre-campionato che si gioca a Tokyo in Giappone. In attesa dell'arrivo di Scamacca dal West Ham,Invece Verratti, Renato Sanches e Neymar partono dalla panchina, ancora assente Mbappé. Per il resto, rispetto al pareggio per 1-1 con l'Al-Nassr di Brozovic,(risultato parziale)INTER (3-5-2): Stankovic; Darmian, Acerbi; Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. (A disp. Di Gennaro, Calligaris, Sensi, De Vrij, Gosens, Correa, Fabbian, Frattesi, Cuadrado, Lazaro, Asllani, Esposito, Bisseck, Stabile, A. Stankovic). All. Inzaghi.PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz; Soler, Zaire Emery, Asensio. (A disp. Navas, Mouquet, Kimpembe, Kurzawa, Bernat, Danilo Pereira, Nhaga, E. Mbappé, Verratti, Renato Sanches, Kang-in, Lemina, Ndour, Housni, Gharbi, Neymar, Ekitike). All. Luis Enrique.8' - Stankovic salva il risultato, respingendo la deviazione al volo di Asensio su calcio d'angolo.interno alla sinistra di Stankovic.17' - Stankovic blocca un tiro dal limite di Fabian Ruiz.20' - Il primo tiro in porta dell'Inter è un sinistro dalla lunga distanza di Lautaro, che non impensierisce Donnarumma.23' - Mkhitaryan ammonito per un'entrata in ritardo su Ugarte a centrocampo.28' - Botta centrale su punizione di Calhanoglu, Donnarumma blocca a terra.