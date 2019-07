Dopo le sfide con Manchester United e Juventus, entrambe perse, l'Inter è chiamata al riscatto oggi contro il PSG nella sfida di International Champions Cup. Quello di oggi sarà l'ultimo impegno in Asia prima del rientro in Europa, dove i nerazzurri giocheranno l'ultima sfida contro il Tottenham il prossimo 4 agosto. Oggi però sarà un esame importante per gli uomini di Antonio Conte, che dovranno dare dimostrazione di aver recepito i dettami tattici del tecnico. Con ogni probabilità ci sarò anche il debutto di Diego Godin, che nel secondo tempo raccoglierà i primi minuti in maglia nerazzurra. Niente da fare, invece, per Politano e Lazaro, ancora fermi ai box, e Lautaro Martinez, che si aggregherà ai compagni a partire dalla prossima settimana.



FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dalbert, Barella, Brozovic, Sensi, D'Ambrosio; Perisic, Esposito. All. Conte



PSG (4-4-2): Areola; Bernat, Kehrer, Diallo, Kurzawa; Meunier, Sarabia, Verratti, Herrera; Draxler, Mbappé. All. Tuchel



PSG-Inter, ore 13.30 Complexo Olímpico de Macao