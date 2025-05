L'Europa si ferma:Tutti gli occhi sono puntati sull'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove va in scena l'ultimo atto della massima competizione continentale. Da una parte il Paris Saint-Germain di Luis Enrique: il club parigino, che arriva alla partita dopo aver superato nella fase a eliminazione diretta il Brest (al playoff) e tre squadre inglesi (Liverpool, Aston Villa e Arsenal), sogna il primo storico trionfo in Champions alla sua seconda finale (dopo quella persa contro il Bayern Monaco).Dall'altra l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo il Feyenoord agli ottavi ha battuto Bayern Monaco e Barcellona in due doppi confronti stellari, specialmente quello contro i blaugrana: anche i nerazzurri cercano una rivincita personale dopo la finale persa due anni fa contro il Manchester City.

PSG-INTER, finale di UEFA Champions League

: -: GDonnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.. Luis Enrique.: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.. Inzaghi.ARBITRO: Istvan Kovacs (ROU).AMMONITI: -ESPULSI: -