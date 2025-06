PSG-Inter Miami: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

ritrova il passato:si affrontano negli ottavi di finale delSfida affascinante al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in palio ci sono i quarti di finale della competizione FIFA. Il PSG di Luis Enrique ha chiuso al primo posto il gruppo B per differenza reti davanti a Botafogo e Atletico Madrid (eliminato). L'Inter Miami invece è arrivato secondo nel gruppo A, alle spalle del Palmeiras. Chi passa il turno affronterà una tra Flamengo e Bayern Monaco.Tutte le informazioni su PSG-Inter Miami:

PSG-Inter Miami: domenica 29 giugno 2025: 18.00 italiane: DAZN: DAZN: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Ramos, Kvaratskhelia.. Luis Enrique.: Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez.. Mascherano.

- La sfida tra PSG e Inter Miami si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.- PSG-Inter Miami sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.- DAZN non ha ancora comunicato a chi è affidata la telecronaca della partita.