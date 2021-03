Moise Kean è costretto a fermarsi. L'attaccante del PSG e della Nazionale italiana è infatti risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato il club parigino oggi, dopo l'ultimo giro di tamponi. L'ex Juve non sarà dunque a disposizione per la sfida di questa sera contro il Bordeaux in programma alle 21. Kean è già in isolamento domiciliare e rischia di saltare anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League col Barcellona in programma tra una settimana esatta.