Moise Kean poteva davvero tornare in Italia in questa sessione di mercato. C'è stata l'ipotesi Juve come quarta punta, proprio lì dove l'attaccante classe 2000 è cresciuto prima di essere ceduto all'Everton che l'ha girato in prestito al Psg. A confermarlo è lo stesso Kean ai microfoni di Rai Sport: "E' vero, sarei potuto tornare alla Juve, ma ho scelto insieme alla mia famiglia e adesso mi ritrovo a giocare in Ligue 1. Non è la prima volta che vengo a Parigi, ci sono già stato e li ho dei parenti".



ADDIO PREMIER - "Cosa mi aspetto? Di imparare molto da questa fantastica esperienza, e ottenere risultati positivi. Sono giovane, mi piace crescere vicino a grandi attaccanti. Imparerò dalla loro esperienza e dal loro modo di giocare. Il calcio inglese? Non sono particolarmente particolarmente dispiaciuto di averlo lasciato, anche se lo striscione dei tifosi dell'Everton mi ha emozionato perché non me l'aspettavo".