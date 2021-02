Il centravanti del Paris Saint Germain, Moise Kean, ha parlato a Mediaset alla fine della sfida vinta contro il Barcellona per 1-4, partendo dalla Nazionale di Roberto Mancini. “La prova degli italiani? È un’ottima cosa, spero che il mister abbia visto la partita. La Juventus? Sì, a Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%. Non è dimenticata, la Juve, sarà sempre nel cuore. È la prima squadra che ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardo sempre le partite”.