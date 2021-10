Thilo Kehrer, difensore del PSG e della nazionale tedesca, ha parlato a Welt am Sonntag del suo futuro, specialmente riguardo alle voci relative a un interesse del Bayern Monaco. "Ho sentito i rumors e il Bayern è certamente uno dei più importanti club al mondo e costantemente al top del calcio europeo. Ora voglio solo concentrarmi pienamente sui miei compiti, a cercare di affermarmi a Parigi e a mettere le mie qualità a servizio del gruppo. Giocare con Messi è un grande vantaggio per me. Ha delle qualità che nessun altro ha in termini di comprensione del gioco, visione e controllo di palla. Da difensore, approfitto di ogni sessione di allenamento per imparare ogni giorno qualcosa".