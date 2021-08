Il Paris Saint-Germain perde la Supercoppa di Francia, andando ko per 1-0 contro il Lille. L'Equipe boccia Mauro Icardi, al quale viene dato 3: "Un debutto stagionale decisamente opaco per l'attaccante argentino, quasi mai in partita. Servirà un cambio di tendenza già a partire dal prossimo weekend, vale a dire da quando comincerà la Ligue 1".