AFP via Getty Images

PSG ko: il Botafogo di Correa "vendica" l'Inter

Cristian Giudici

17 minuti fa



A sorpresa il Paris Saint-Germain perde 1-0 contro il Botafogo nella seconda giornata del gruppo B al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Al Rose Bowl di Pasadena, grazie a un goal segnato da Igor Jesus che supera Donnarumma su assist di Jefferson Savarino al 36' del primo tempo, i campioni del Sudamerica battono i campioni d'Europa.



La squadra brasiliana, con l'attaccante argentino Joaquin Correa (ex Inter) rimasto in panchina, restano da soli in testa a punteggio pieno con 6 punti in attesa della sfida contro l'Atletico Madrid. Mentre i francesi di Luis Enrique rimangono fermi a 3 punti e giocheranno l'ultimo turno del girone contro i padroni di casa dei Seattle Sounders che oggi sfida gli spagnoli allenati dall'argentino Diego Pablo Simeone.